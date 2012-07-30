《交易视点》中国信用债收益率易上难下,高收益债需求或低于上半年--中金

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京7月30日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，准备金比率下调前资金面整体仍比较紧张，供给量短期内又难以看到明显回落，因此银行间信用债收益率可能易上难下，同时基于对收益率曲线平坦化的判断，长期高等级信用债仍是最好的配置品种。
而在交易所市场中，在交易性机会下降的情况下，债券基金的外延扩张步伐有下降的风险，对高收益债的需求将低于上半年。
**银行间:8月供给压力不减,长期高等级仍是最佳配置品种**
7月非金融企业的信用债总净增量接近2100亿，创下年内新高，供给压力上升成为了近期压制信用债表现的主要因素。
从结构上看，企业偏好绝对融资成本低的短期债务融资的特征十分明显，7月近一半的净增量都来自于短融，尤其是超短融的供给大幅增加，与发行人群体扩大至普通AAA 级有关。
8月供给压力仍不会明显下降，信用债总净增量超过1500亿的可能性很大，尤其是超AAA品种和大型银行次级债月内就可能发行近千亿。
不过7月中旬以来短融(不含超短融)和中票的发行及注册频率都有所放缓，而且8月的到期量也比7月高一些，结构上看8月短融中票的供给压力相对7月会有所减轻，企业债、次级债和公司债供给压力会增大。
考虑到法定准备金比率进一步下调前资金面整体仍比较紧张，供给量短期内又难以看到明显回落，我们维持信用债收益率易上难下的判断，同时基于对收益率曲线平坦化的判断，长期高等级信用债仍是最好的配置品种。
如果8月长期限AAA级品种供给集中释放推动收益率上行，则是良好的配置时机。
**债券基金规模扩张能否持续是影响高收益债需求的关键因素**
我们继续看淡下半年交易所高收益债的表现，建议低配低评级品种，由于8 月进入半年报集中披露期，需警惕盈利恶化和评级下调带来的估值风险。
除了基本面风险外，供需关系也可能会发生不利于高收益债的变化。
从基金季报数据看，二季度债券类基金仍然是消化交易所新增信用债供给的主要力量，占比一半左右。
与一季度老基金主要通过挤占利率产品增持信用债明显不同的是，在二季度的牛市行情中，债券基金主要通过规模扩张来增持信用债，包括老基金净申购和加杠杆，以及5、6 月份新基金成立非常多。
从信用债仓位比例来看，在一季度已经达到历史高位的情况下，二季度继续提升的幅度已十分有限，而且主要体现在新基金上。
总体上看，二季度在信用债仓位难以进一步提升的情况下，债券类基金主要是通过新发行、净申购和加杠杆这些外延式扩张增持信用债，后续能否维持如此高的增速甚至存量规模，是决定交易所信用债供需关系的重要因素。
在交易性机会下降的情况下，债券基金的外延扩张步伐有下降的风险，对高收益债的需求将低于上半年。
**新券配置建议**
本周新发短融整体评级偏低，没有AAA级发行，不过AA级以上发行人评分均达到同评级平均水平，相对投资价值较突出的包括AA+浙铁投和AA 天山水泥。
本周新发短融中AA-评分均为4-或5+，追求高票息的投资者可以适当配置A+的垦利。本周新发中票整体资质偏弱，并且在同评级中都不占优，AA-宏图相对投资价值略好于AA 连云港和新发展。
本周新发企业债中只有北汽为非城投产品，发行利率略高于中票二级水平，但资质在同评级中不占优，也无交易所托管，价值一般；新发城投企业债中推荐配置西永微电债和扬城控债。
新发公司债中，推荐3 年的国电和10 年的兖煤债。(完)
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--整理 钟华; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。