《交易视点》中国信用债收益率易上难下,高收益债需求或低于上半年--中金

路透北京7月30日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，准备金比率下调前资金面整体仍比较紧张，供给量短期内又难以看到明显回落，因此银行间信用债收益率可能易上难下，同时基于对收益率曲线平坦化的判断，长期高等级信用债仍是最好的配置品种。

而在交易所市场中，在交易性机会下降的情况下，债券基金的外延扩张步伐有下降的风险，对高收益债的需求将低于上半年。

**银行间:8月供给压力不减,长期高等级仍是最佳配置品种**

7月非金融企业的信用债总净增量接近2100亿，创下年内新高，供给压力上升成为了近期压制信用债表现的主要因素。

从结构上看，企业偏好绝对融资成本低的短期债务融资的特征十分明显，7月近一半的净增量都来自于短融，尤其是超短融的供给大幅增加，与发行人群体扩大至普通AAA 级有关。

8月供给压力仍不会明显下降，信用债总净增量超过1500亿的可能性很大，尤其是超AAA品种和大型银行次级债月内就可能发行近千亿。

不过7月中旬以来短融(不含超短融)和中票的发行及注册频率都有所放缓，而且8月的到期量也比7月高一些，结构上看8月短融中票的供给压力相对7月会有所减轻，企业债、次级债和公司债供给压力会增大。

考虑到法定准备金比率进一步下调前资金面整体仍比较紧张，供给量短期内又难以看到明显回落，我们维持信用债收益率易上难下的判断，同时基于对收益率曲线平坦化的判断，长期高等级信用债仍是最好的配置品种。

如果8月长期限AAA级品种供给集中释放推动收益率上行，则是良好的配置时机。

**债券基金规模扩张能否持续是影响高收益债需求的关键因素**

我们继续看淡下半年交易所高收益债的表现，建议低配低评级品种，由于8 月进入半年报集中披露期，需警惕盈利恶化和评级下调带来的估值风险。

除了基本面风险外，供需关系也可能会发生不利于高收益债的变化。

从基金季报数据看，二季度债券类基金仍然是消化交易所新增信用债供给的主要力量，占比一半左右。

与一季度老基金主要通过挤占利率产品增持信用债明显不同的是，在二季度的牛市行情中，债券基金主要通过规模扩张来增持信用债，包括老基金净申购和加杠杆，以及5、6 月份新基金成立非常多。

从信用债仓位比例来看，在一季度已经达到历史高位的情况下，二季度继续提升的幅度已十分有限，而且主要体现在新基金上。

总体上看，二季度在信用债仓位难以进一步提升的情况下，债券类基金主要是通过新发行、净申购和加杠杆这些外延式扩张增持信用债，后续能否维持如此高的增速甚至存量规模，是决定交易所信用债供需关系的重要因素。

在交易性机会下降的情况下，债券基金的外延扩张步伐有下降的风险，对高收益债的需求将低于上半年。

**新券配置建议**

本周新发短融整体评级偏低，没有AAA级发行，不过AA级以上发行人评分均达到同评级平均水平，相对投资价值较突出的包括AA+浙铁投和AA 天山水泥。

本周新发短融中AA-评分均为4-或5+，追求高票息的投资者可以适当配置A+的垦利。本周新发中票整体资质偏弱，并且在同评级中都不占优，AA-宏图相对投资价值略好于AA 连云港和新发展。

本周新发企业债中只有北汽为非城投产品，发行利率略高于中票二级水平，但资质在同评级中不占优，也无交易所托管，价值一般；新发城投企业债中推荐配置西永微电债和扬城控债。

新发公司债中，推荐3 年的国电和10 年的兖煤债。(完)

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