〔西班牙数据〕第二季GDP初值较前季降0.4%,符合预期但表明衰退加深(更新版)

(新增细节)

* 西班牙第二季GDP初值较前季萎缩0.4%,按年降1.0%

* 7月HICP初值较上年同期上升2.2%

路透马德里7月30日电---西班牙第二季经济进一步陷入衰退,因严格的新一轮撙节措施影响到整体需求和消费者物价.西班牙推行撙节措施,是为了应对威胁到欧元的财政危机.

西班牙国家统计局INE周一发布的国内生产总值(GDP)初值数据显示,该国第二季经济较前季下滑0.4%,较去年同期萎缩1.0%.第一季经济较前季下挫0.3%.[ID:nST0534161].

西班牙7月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.2%,增幅高于预期,因政府上调药品价格以节约资金和降低赤字,同月CPI初值亦按年涨2.2%.

分析师警告称,价格上调、特别是9月起实施的增值税提高3个百分点的计划,将会在衰退加深反映出国内需求放缓之际,扭曲消费者价格,

西班牙经济在第一季陷入2009年以来的第二次衰退,预计直到2013年大部分时间仍将持续萎缩,因消费者和企业均控制支出,且欧元区债务危机打击投资者信心.

西班牙将在8月28日公布GDP各分项数据,8月14日将公布物价数据终值.(完)