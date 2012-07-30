《中国新债预测》国开行第二轮"福娃债"续增发利率接近二级,短债需求平平

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 招标品种: 国开行28-32期固息债第二次增发(1/3/5/7/10年)
* 招标金额: 一和三年不超50亿元,五年不超60亿元,七和10年期不超70亿元
* 招标时间: 1/3/5年 周二(31日)9:30-10:30
7/10年 周二(31日)9:30-11:10
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 2.85%-3.0%、3.32%-3.42%、3.70%-3.79%、3.9%-4.0%、4.01%-4.09%
* 预测均值: 2.92%、3.37%、3.73%、3.94%、4.05%
路透北京7月30日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将进行第二轮"福娃债"的续增发,即期限介于1-10年的五期固息债.路透调查显示,国内经济成长正能量增强,企稳回升可能性加大,牵制债市投资者做多动力,加之近期资金成本坚挺,料明日新债短端需求平平,多数品种利率落在二级市场附近.
中金公司最新报告预计,投资者对本期新债中1-5年期品种的需求中性偏弱,今日五年期地方政府债的认购需求不强也显示了这种情况.而7-10年期品种需求或将比较稳定.
"不过,需要注意的是近期中长期债券发行较多,包括本周的铁道企业债和30年国债,可能会一定程度上分流对本期债券的需求."中金称.
上海一券商交易员指出,从近期发布的宏观经济先行指标分析,国内经济显现企稳迹象,一定程度扭转市场对未来经济的黯淡预期,个人预计未来长债收益率或现上行.整体看,金融债需求料弱于国债需求,明日福娃债利率结果料不会过多偏离二级市场水平.
二级市场上,剩余期限约0.942年的国开行固息债120228CN120228=CFXS最新成交在2.94%;剩余期限9.74年期120222券CN120222=CFXS最新成交收益率为4.0450%;剩余期限6.95年的120231CN120231=CFXS最新成交收益率为3.96%.
中国银行间市场主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘多续跌.市场人士表示,当前资金面供给较充裕,短期指望逆回购操作投放平滑资金,更远则期待再次下调法定存款准备金率.[CN/CN]
二季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低.不过最近公布的数据,例如7月汇丰制造业PMI初期升至五个月高位,6月规模以上工业企业利润降幅缩窄,都发出国内经济企稳的新讯号.
本次招标为国开行今年第28期至32期金融债的第二次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,
七年和10年各不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标时间 7月31日9:30-10:30(一、三、五年期)
7月31日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)
缴款日 8月6日
起息日 7月9日
分销期 8月1日-6日
上市日 一年期为8月8日;三至10年期为8月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。