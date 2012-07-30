《中国新债预测》国开行第二轮"福娃债"续增发利率接近二级,短债需求平平

* 招标品种: 国开行28-32期固息债第二次增发(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 一和三年不超50亿元,五年不超60亿元,七和10年期不超70亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(31日)9:30-10:30

7/10年 周二(31日)9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 2.85%-3.0%、3.32%-3.42%、3.70%-3.79%、3.9%-4.0%、4.01%-4.09%

* 预测均值: 2.92%、3.37%、3.73%、3.94%、4.05%

路透北京7月30日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将进行第二轮"福娃债"的续增发,即期限介于1-10年的五期固息债.路透调查显示,国内经济成长正能量增强,企稳回升可能性加大,牵制债市投资者做多动力,加之近期资金成本坚挺,料明日新债短端需求平平,多数品种利率落在二级市场附近.

中金公司最新报告预计,投资者对本期新债中1-5年期品种的需求中性偏弱,今日五年期地方政府债的认购需求不强也显示了这种情况.而7-10年期品种需求或将比较稳定.

"不过,需要注意的是近期中长期债券发行较多,包括本周的铁道企业债和30年国债,可能会一定程度上分流对本期债券的需求."中金称.

上海一券商交易员指出,从近期发布的宏观经济先行指标分析,国内经济显现企稳迹象,一定程度扭转市场对未来经济的黯淡预期,个人预计未来长债收益率或现上行.整体看,金融债需求料弱于国债需求,明日福娃债利率结果料不会过多偏离二级市场水平.

二级市场上,剩余期限约0.942年的国开行固息债120228CN120228=CFXS最新成交在2.94%;剩余期限9.74年期120222券CN120222=CFXS最新成交收益率为4.0450%;剩余期限6.95年的120231CN120231=CFXS最新成交收益率为3.96%.

中国银行间市场主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘多续跌.市场人士表示,当前资金面供给较充裕,短期指望逆回购操作投放平滑资金,更远则期待再次下调法定存款准备金率.[CN/CN]

二季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低.不过最近公布的数据,例如7月汇丰制造业PMI初期升至五个月高位,6月规模以上工业企业利润降幅缩窄,都发出国内经济企稳的新讯号.

本次招标为国开行今年第28期至32期金融债的第二次增发债.具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,

七年和10年各不超70亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%

招标时间 7月31日9:30-10:30(一、三、五年期)

7月31日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)

缴款日 8月6日

起息日 7月9日

分销期 8月1日-6日

上市日 一年期为8月8日;三至10年期为8月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)