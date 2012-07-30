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市场报道 | 2012年 7月 30日 星期一 17:25 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下跌,受欧元交叉盘卖盘拖累

0903GMT * 欧元/日圆卖盘带动欧元/美元跌至日低 * 欧元交叉盘全线承压 * 若欧洲央行祭出更多刺激举措,肯定将激发更多寻求收益的欧元抛盘 * 大规模欧元/美元投机性空仓吸引逢低吸纳者.据传1.2240附近存在大量买需 * 欧元/英镑买盘料与月末操作有关.(完) --编译 许娜;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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