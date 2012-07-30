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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 17:35 BJT

〔中港股市〕恒生指数收高,沪综指收跌至近41个月新低

* 香港恒生指数上扬1.6%,但接近强劲的阻力位

* 沪深300指数下滑0.6%,年内为下跌

* 汇丰控股收高,收盘后公布上半年获利

路透香港7月30日电---香港股市周一连续第三天上涨,汇丰控股在今日发布财报前收高,收盘后该行公布的上半年获利符合市场预期.

有关美国和欧元区将推出更多宽松措施的传言全面支撑市场.恒指.HSI收涨1.6%,报19,585.4点,表现超越亚洲其它股市.

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