〔中港股市〕恒生指数收高,沪综指收跌至近41个月新低

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 香港恒生指数上扬1.6%,但接近强劲的阻力位
* 沪深300指数下滑0.6%,年内为下跌
* 汇丰控股收高,收盘后公布上半年获利
路透香港7月30日电---香港股市周一连续第三天上涨,汇丰控股在今日发布财报前收高,收盘后该行公布的上半年获利符合市场预期.
有关美国和欧元区将推出更多宽松措施的传言全面支撑市场.恒指.HSI收涨1.6%,报19,585.4点,表现超越亚洲其它股市.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。