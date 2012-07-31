《交易视点》中国转债8月或有低吸机会,南山等新券为增持对象--中金

路透北京7月31日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略月报认为，8月份股市疲软加上转债供给压力的增大，可能给投资者带来低吸机会，南山、民生等新券是显而易见的增持对象。

而下半年转债市场面临的机会成本降低，博弈“尾部风险”的能力略优，相对配置价值提升。

**策略观点**

转债市场并不缺乏需求力量，关键在于介入机会和可选品种。二季报显示，债基持有转债量大幅增长，但平均仓位却下降，主要源于资产规模扩张稀释了转债仓位。

债基的转债仓位分化，看法出现更大分歧。股票投资者对转债品种的关注度下降，利用转债博弈系统性风险的诉求降低。从趋势上看，债基扩容的高峰期已经过去，随着业绩表现的弱化，扩容将逐步放缓。

供给压力来势汹汹，已过会待发行转债规模将高达560亿元。民生等转债短期内得以发行的可能性不大，预计发行窗口最快也要到9月份之后。而南山转债发行规模适中，过会后获得发行批文的难度应更小。南山转债发行人促进转股经验丰富、意愿强烈，正股弹性较好，转债票息水平较高，最值得关注。

股市扭转弱势震荡格局难度和时间均超过之前预期。8月份市场仍将延续弱势震荡格局，但由于股市跌幅较深，而降准及维稳政策随时可能兑现，小幅反弹机会有可能因此出现。转债发行人中期业绩缺少亮点。但我们看到在股市低迷时期，并购重组整合、增持股票等案例增多，有助于转债正股的筑底。

转债本身条款博弈再次升温，巨轮修正转股价后推动转债配套措施值得关注，重工未来修正的确定性较强。此外，中行转债短期修正转股价的概率不高，但公司理应积极考虑这一建议。至于非银行大盘转债，短期第二次进行转股价修正的概率很低。

**下半年转债市场相对配置价值提升**

下半年转债市场面临的机会成本降低，博弈“尾部风险”的能力略优，相对配置价值提升。

因此，我们仍建议关注低吸机会，将仓位逐步从低配向中配靠拢。市场并不缺乏潜在需求力量，但是股市难大幅反弹、供给压力虎视眈眈、债基净申购步伐放缓等，观望中等待低吸机会的心态浓厚。

而8月份股市疲软加上供给压力的增大，可能给投资者带来低吸机会，南山、民生等新券是显而易见的增持对象。

纯债市场下半年的回报可能不超过2-3%，较上半年大幅下降，因而有望超过此回报的现券值得超配，这可能是判断个券介入价位最主要的考量要素。

**个券方面**

我们在8月份仍看重个券的安全边际，在此前提下博弈股市反弹或转股价修正机会。

对工行等缺乏安全边际的个券，走势更加依赖对股市的趋势判断。

具体而言，建议继续配置电力转债，逢低增持重工、中行转债，关注巨轮促转股措施，恒丰、美丰也值得少量持有，新钢具有纯债替代价值，工行等不再看空但缺乏上涨触发剂，中海、歌华等个券仍以观望为主。(完)

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