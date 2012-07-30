〔路透基点〕中海油寻求中资和外资行贷款,为收购加拿大Nexen融资

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港7月30日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)正在分别寻求国内和外资银行融资,以支持其151亿美元收购加拿大Nexen.
据消息人士称,中海油上周向有往来关系的银行发送了一封电子邮件,当时传出了有关收购Nexen的消息.
消息人士表示,该电邮内容简略,其中提及了收购计划,并要求银行为其提供融资建议.
消息人士称,中海油计划从中资银行举借数十亿美元.根据消息,中海油接触了中国银行、国家开发银行、中国工商银行和中国进出口银行.
与此同时,中海油也另外邀请了几家外资银行.消息人士称,中海油有意从外资银行筹资至少50亿美元.
据称外资银行提出的价码在150个基点左右.
消息人士表示,此次融资可能是一年期过桥贷款.中海油对银团贷款不太感兴趣.
根据消息人士,中海油更倾向于签订多笔双边贷款."该公司可能与几家银行达成俱乐部贷款,但已表示对银团贷款没兴趣."一位消息人士说.
消息人士还补充称,中海油也有可能通过发债来融资.
上周五路透报导称,美国证券业监管当局周五向法庭提起控诉,指控一家由中国亿万富翁控股的公司和其他数位交易商在中海油(0883.HK)提出收购加拿大NexenNXY.TO之前通过内幕交易获利逾1,300万美元.[ID:nSB1693626].(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。