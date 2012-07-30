〔东南亚股市〕收高,投资者在财报季逢低沽入大盘股与金融类股

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷7月30日电---东南亚股指周一收高,新加坡、印尼和菲律宾股市升至逾一周最高收盘位,因投资者在财报季中逢低买入大盘股和金融类股.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高1.14%.赌场运营商Genting Singapore(GENS.SI)大涨7.4%.此前截至上周五的一个月内,该公司股价合计下跌了13.8%.
印尼股市.JKSE微涨0.37%,扩大过去三个交易日2.3%的涨幅.菲律宾股市.PSI收高1.1%,上周五曾上涨1.3%.
印尼最大银行Bank Mandiri(BMRI.JK)跳涨2.6%,在地区内表现居于前列.该行在收盘后公布第二季净利较去年同期大涨48%.
1023GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3032.80 34.31 +1.14 +14.60 2646.35
马来西亚 .KLSE 1632.35 7.41 +0.46 +6.64 1530.73
泰国 .SETI 1193.32 15.31 +1.30 +16.39 1025.32
印尼 .JKSE 4099.12 14.91 +0.37 +7.25 3821.99
菲律宾 .PSI 5277.90 58.35 +1.12 +20.72 4371.96
越南 .VNI 415.00 1.84 +0.45 +18.05 351.55
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(完)
--编译 洪曦;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。