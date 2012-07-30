〔东南亚股市〕收高,投资者在财报季逢低沽入大盘股与金融类股

路透曼谷7月30日电---东南亚股指周一收高,新加坡、印尼和菲律宾股市升至逾一周最高收盘位,因投资者在财报季中逢低买入大盘股和金融类股.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高1.14%.赌场运营商Genting Singapore(GENS.SI)大涨7.4%.此前截至上周五的一个月内,该公司股价合计下跌了13.8%.

印尼股市.JKSE微涨0.37%,扩大过去三个交易日2.3%的涨幅.菲律宾股市.PSI收高1.1%,上周五曾上涨1.3%.

印尼最大银行Bank Mandiri(BMRI.JK)跳涨2.6%,在地区内表现居于前列.该行在收盘后公布第二季净利较去年同期大涨48%.

1023GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3032.80 34.31 +1.14 +14.60 2646.35

马来西亚 .KLSE 1632.35 7.41 +0.46 +6.64 1530.73

泰国 .SETI 1193.32 15.31 +1.30 +16.39 1025.32

印尼 .JKSE 4099.12 14.91 +0.37 +7.25 3821.99

菲律宾 .PSI 5277.90 58.35 +1.12 +20.72 4371.96

越南 .VNI 415.00 1.84 +0.45 +18.05 351.55

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(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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