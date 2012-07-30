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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 18:39 BJT

〔亚洲橡胶〕7月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月30日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 215.6 27 211.7 5

* 9月 221.5 31 218.6 6

*10月 225.5 52 - -

*11月 228.2 201 225.0 23

*12月 230.8 2,638 228.3 396

* 1月 232.4 4,118 230.1 1,176

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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