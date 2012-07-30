〔马来西亚期市〕棕榈油期货收涨至一周高点,刺激政策预期提供支撑

路透新加坡7月30日电---马来西亚毛棕榈油周一涨至一周高点,追随金融市场整体涨势,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行将宣布激励增长的新措施,提振了大宗商品买需.

美国中西部地区的持续乾旱威胁到大豆收成,给棕榈油价格提供支撑,交易商预期美国农业部(USDA)将在周一稍晚公布的周报中下调作物优良率.

大豆供应前景趋紧导致豆油供应减少,可能使植物油买需转向价格更加低廉的棕榈油.

"欧债担忧稍微有所缓解,之前预计的美国降雨未达预期,"一家外资商品公司驻新加坡的交易商表示."我们将关注今晚公布的USDA作物成长报告,以寻求价格方向指引."

指标10月棕榈油期约FCPOc3收涨2.7%,报每吨3,005马币(林吉特)(954美元),稍早曾触及3,007马币,为7月23日以来最高.

成交量为24,699口,稍低于通常的25,000口.(完)