〔马来西亚期市〕棕榈油期货收涨至一周高点,刺激政策预期提供支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月30日电---马来西亚毛棕榈油周一涨至一周高点,追随金融市场整体涨势,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行将宣布激励增长的新措施,提振了大宗商品买需.
美国中西部地区的持续乾旱威胁到大豆收成,给棕榈油价格提供支撑,交易商预期美国农业部(USDA)将在周一稍晚公布的周报中下调作物优良率.
大豆供应前景趋紧导致豆油供应减少,可能使植物油买需转向价格更加低廉的棕榈油.
"欧债担忧稍微有所缓解,之前预计的美国降雨未达预期,"一家外资商品公司驻新加坡的交易商表示."我们将关注今晚公布的USDA作物成长报告,以寻求价格方向指引."
指标10月棕榈油期约FCPOc3收涨2.7%,报每吨3,005马币(林吉特)(954美元),稍早曾触及3,007马币,为7月23日以来最高.
成交量为24,699口,稍低于通常的25,000口.(完)
--编译 李春喜;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。