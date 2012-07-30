〔伦敦美债〕美债价格持稳,投资者等候决策者进一步行动

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦7月30日电---美国公债价格周一在欧洲市场持稳,回吐部分隔夜海外市场录得的涨幅,因美国和欧洲决策者将进一步采取措施的希望,提振风险较高资产上涨.
一些市场人士预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)会在为期两日的政策会议上采取更多量化宽松政策,不过许多人认为更有可能在今年稍晚采取措施.
不过,对欧洲央行在周四会议上采取行动降低西班牙与意大利借款成本的期望已经升温,因该行总裁德拉吉上周表示,将采取一切措施拯救欧元.德拉吉的讲话也受到德国总理梅克尔的呼应.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。