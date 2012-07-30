〔国际油市〕亚洲柴油利润率升至一周高位,受也门及印尼需求提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月30日电---亚洲柴油利润率周一升至一周高位,交易商称,因来自也门和印尼对高硫品级的新需求浮现.
柴油裂解价差上涨0.11美元,至每桶较迪拜原油升水18.03美元,为7月23日触及18.41美元以来最高.
也门正在现货市场寻求总量48万吨的高硫柴油,船期9月和10月,与此前求购的规模相当.
该国Maarib输油管道在7月中旬恢复运作,此前因遭破坏而中断了九个月,使得该国不得不依靠燃料捐助.
但一位来自海湾的交易商表示,也门依然缺少柴油.
印尼国有公司Pertanmina旗下的贸易分支Petral重新发布了其采购招标,寻购交付至Balongan和Kotabaru的柴油,报价可能较高,但无法确认.
"由于日本、新加坡和台湾炼厂正在检修,目前的供应实在很缺乏,"新加坡一位中质馏分油交易商表示,"目前很难买到便宜的油品."
但形势或从8月中旬起改变,届时数家炼厂料结束检修.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.28 0.07 0.06 121.21
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.84 0.25 0.21 120.59
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.17 0.34 0.28 121.83
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.97 0.34 0.28 122.63
8月柴油互换 GOSGSWMc1 120.25 0.44 0.37 119.81
9月柴油互换 GOSGSWMc2 119.60 0.57 0.48 119.03 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。