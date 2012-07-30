〔国际油市〕亚洲柴油利润率升至一周高位,受也门及印尼需求提振

路透新加坡7月30日电---亚洲柴油利润率周一升至一周高位,交易商称,因来自也门和印尼对高硫品级的新需求浮现.

柴油裂解价差上涨0.11美元,至每桶较迪拜原油升水18.03美元,为7月23日触及18.41美元以来最高.

也门正在现货市场寻求总量48万吨的高硫柴油,船期9月和10月,与此前求购的规模相当.

该国Maarib输油管道在7月中旬恢复运作,此前因遭破坏而中断了九个月,使得该国不得不依靠燃料捐助.

但一位来自海湾的交易商表示,也门依然缺少柴油.

印尼国有公司Pertanmina旗下的贸易分支Petral重新发布了其采购招标,寻购交付至Balongan和Kotabaru的柴油,报价可能较高,但无法确认.

"由于日本、新加坡和台湾炼厂正在检修,目前的供应实在很缺乏,"新加坡一位中质馏分油交易商表示,"目前很难买到便宜的油品."

但形势或从8月中旬起改变,届时数家炼厂料结束检修.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.28 0.07 0.06 121.21

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.84 0.25 0.21 120.59

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.17 0.34 0.28 121.83

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.97 0.34 0.28 122.63

8月柴油互换 GOSGSWMc1 120.25 0.44 0.37 119.81

9月柴油互换 GOSGSWMc2 119.60 0.57 0.48 119.03 (完)