〔印度经济〕央行对经济增长和通胀形势发出警告,明日将举行政策会议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透孟买7月30日电---印度央行周一描画了黯淡的本国经济形势,称经济成长前景低迷且通胀持续.明日印度央行或两个月来第二次维持利率不变.
印度央行还继续对受赤字困扰的政府施压,呼吁其削减补贴并加大投资以刺激经济增长.
印度央行在其宏观经济和货币政策季度报告中称:"短期通胀前景仍面临一系列上行风险,尽管经济增速明显放缓."
"增长前景看似低迷,受到了全球形势、通胀和政策不确定性的较大影响,"报告称.
印度央行对分析师进行的一项调查中,分析师预计印度经济本财年成长6.5%,这要低于三个月前预估的成长7.2%.
6月印度整体批发物价指数INWPI=ECI涨幅仍超过7%,消费者物价指数(CPI)涨幅则保持在10%附近,与此同时3月当季的经济增速放缓至九年低点5.3%.
周一,印度央行暗示几无政策腾挪空间.
报告称:"在财政赤字已然巨大和通胀持续的背景下,刺激经济的财政和货币空间依旧有限."
上周的一项路透调查中,20位受访分析师中有19位预计印度央行将不会调降指标利率INREPO=ECI.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。