〔印度经济〕央行对经济增长和通胀形势发出警告,明日将举行政策会议

路透孟买7月30日电---印度央行周一描画了黯淡的本国经济形势,称经济成长前景低迷且通胀持续.明日印度央行或两个月来第二次维持利率不变.

印度央行还继续对受赤字困扰的政府施压,呼吁其削减补贴并加大投资以刺激经济增长.

印度央行在其宏观经济和货币政策季度报告中称:"短期通胀前景仍面临一系列上行风险,尽管经济增速明显放缓."

"增长前景看似低迷,受到了全球形势、通胀和政策不确定性的较大影响,"报告称.

印度央行对分析师进行的一项调查中,分析师预计印度经济本财年成长6.5%,这要低于三个月前预估的成长7.2%.

6月印度整体批发物价指数INWPI=ECI涨幅仍超过7%,消费者物价指数(CPI)涨幅则保持在10%附近,与此同时3月当季的经济增速放缓至九年低点5.3%.

周一,印度央行暗示几无政策腾挪空间.

报告称:"在财政赤字已然巨大和通胀持续的背景下,刺激经济的财政和货币空间依旧有限."

上周的一项路透调查中,20位受访分析师中有19位预计印度央行将不会调降指标利率INREPO=ECI.(完)