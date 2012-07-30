〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跳涨20%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月30日电---亚洲石脑油价格周一升至一周高位每吨853美元,裂解价差则止住连续五日下滑的态势,跳涨20%至两日高位每吨58.97美元,受益于技术性价格修正和坚挺的汽油需求.
在缺席约三个月后,台湾中油重返市场求购石脑油,也可能支撑了价格.
其通过招标求购3万吨9月1-15日抵达高雄的船货.
一位在新加坡的交易员说:"过去几个交易日石脑油裂解价差大幅下降,但基本面没有发生大的变动."
"在这种情况下,裂解价差不能只是下降.某个时候需要修正."
尽管今日裂解价差大涨,但目前的水平仍比一周前低29%.
另一位交易员说:"汽油市场也支撑石脑油价格."
石脑油可用来重整成汽油.
汽油裂解价差小升0.53%至两日高位每桶9.53美元,因需求良好.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 853.00 11.50 1.37 841.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 92.51 1.28 1.40 91.23
97号现货汽油GL97-SIN 121.48 0.80 0.66 120.68
95号现货汽油GL95-SIN 118.80 0.80 0.68 118.00
92号现货汽油GL92-SIN 115.40 0.29 0.25 115.11
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.53 0.05 0.53 9.48 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。