〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跳涨20%

路透新加坡7月30日电---亚洲石脑油价格周一升至一周高位每吨853美元,裂解价差则止住连续五日下滑的态势,跳涨20%至两日高位每吨58.97美元,受益于技术性价格修正和坚挺的汽油需求.

在缺席约三个月后,台湾中油重返市场求购石脑油,也可能支撑了价格.

其通过招标求购3万吨9月1-15日抵达高雄的船货.

一位在新加坡的交易员说:"过去几个交易日石脑油裂解价差大幅下降,但基本面没有发生大的变动."

"在这种情况下,裂解价差不能只是下降.某个时候需要修正."

尽管今日裂解价差大涨,但目前的水平仍比一周前低29%.

另一位交易员说:"汽油市场也支撑石脑油价格."

石脑油可用来重整成汽油.

汽油裂解价差小升0.53%至两日高位每桶9.53美元,因需求良好.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 853.00 11.50 1.37 841.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 92.51 1.28 1.40 91.23

97号现货汽油GL97-SIN 121.48 0.80 0.66 120.68

95号现货汽油GL95-SIN 118.80 0.80 0.68 118.00

92号现货汽油GL92-SIN 115.40 0.29 0.25 115.11

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.53 0.05 0.53 9.48 (完)