〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水上涨,因合规原料供应紧张

路透新加坡7月30日电---亚洲燃料油现货升水周一上涨,因交易商看到市场上合规原料供应开始吃紧.

根据路透计算,180-cst燃料油价差为每吨3.70美元,较上日亚洲收盘上涨0.33美元.

380-cst燃料油升水为每吨4.4美元,较上日上涨0.53美元.

"目前的市场状况或反映出高密度和高黏度原料的缺乏,"一名交易商称.

"本月有大量的套利船货流入亚洲,但多数达不到油品混调要求的品质,因此这个问题将持续到8月份."

交易方面的消息人士称,印度炼厂--巴拉特石油(BPCL)总共向阿塞拜疆国有石油公司贸易分支SOCAR出售6万吨380-cst燃料油,每吨贴水14-15美元.

交易商称,印度斯坦石油公司(HPCL)供应4万吨8月装货的380-cst燃料油.

印度供应的增加使流入新加坡的燃料油总量增长,目前估计8月燃料油流入量约为450万吨.

交易商称,出口到新加坡的燃料油中超过20%为低硫燃料油(LSFO).

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 643.88 2.38 0.37 641.50

现货380CST燃料油 FO380-SIN 632.25 1.90 0.30 630.35

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 636.00 0.00 0.00 636.00

380CST船用燃料油升水 3.75 -1.90 -33.63 5.65

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.70 0.33 9.63 3.38

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.40 0.53 13.55 3.88 (完)