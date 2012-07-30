〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水上涨,因合规原料供应紧张

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月30日电---亚洲燃料油现货升水周一上涨,因交易商看到市场上合规原料供应开始吃紧.
根据路透计算,180-cst燃料油价差为每吨3.70美元,较上日亚洲收盘上涨0.33美元.
380-cst燃料油升水为每吨4.4美元,较上日上涨0.53美元.
"目前的市场状况或反映出高密度和高黏度原料的缺乏,"一名交易商称.
"本月有大量的套利船货流入亚洲,但多数达不到油品混调要求的品质,因此这个问题将持续到8月份."
交易方面的消息人士称,印度炼厂--巴拉特石油(BPCL)总共向阿塞拜疆国有石油公司贸易分支SOCAR出售6万吨380-cst燃料油,每吨贴水14-15美元.
交易商称,印度斯坦石油公司(HPCL)供应4万吨8月装货的380-cst燃料油.
印度供应的增加使流入新加坡的燃料油总量增长,目前估计8月燃料油流入量约为450万吨.
交易商称,出口到新加坡的燃料油中超过20%为低硫燃料油(LSFO).
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 643.88 2.38 0.37 641.50
现货380CST燃料油 FO380-SIN 632.25 1.90 0.30 630.35
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 636.00 0.00 0.00 636.00
380CST船用燃料油升水 3.75 -1.90 -33.63 5.65
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.70 0.33 9.63 3.38
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.40 0.53 13.55 3.88 (完)
--编译 李春喜;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。