〔美国个股〕可口可乐宣布组织架构调整,全球业务将分为三块

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透7月30日电---可口可乐(KO.N)周一宣布一项新的运营架构调整,将全球业务拆分成三个主要部门,各部门的新任主管向执行长(CEO)汇报.
这家全球最大的软饮料生产商表示,这三个新业务部门分别是Coca-Cola International,主管为Ahmet Bozer; Coca-Cola Americas,由Steve Cahillane执掌;以及Bottling Investments Group,由Irial Finan负责.
此项变动将于明年1月1日生效.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)