〔美国个股〕可口可乐宣布组织架构调整,全球业务将分为三块

路透7月30日电---可口可乐(KO.N)周一宣布一项新的运营架构调整,将全球业务拆分成三个主要部门,各部门的新任主管向执行长(CEO)汇报.

这家全球最大的软饮料生产商表示,这三个新业务部门分别是Coca-Cola International,主管为Ahmet Bozer; Coca-Cola Americas,由Steve Cahillane执掌;以及Bottling Investments Group,由Irial Finan负责.

此项变动将于明年1月1日生效.(完)