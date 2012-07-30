〔路透调查〕多数受访者认为ECB将重启西班牙与意大利公债购买计划

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透班加罗尔7月30日电---路透周一公布的对欧元货币市场交易商的调查结果显示:
* 24名交易商中有19名预计欧洲央行将重启购买西班牙和意大利公债,周四调查访问的19名分析师中有10名持该看法
* 交易商对欧洲央行是否会实施另一轮长期再融资操作(LTRO)看法不一
* 24名受访者中有18名认为,欧洲央行将说服EFSF/ESM购买西班牙和意大利公债
* 24名受访者中有17名认为,欧洲央行将给予欧洲稳定机制(ESM)银行业务牌照
* 22名受访交易商中有16名认为,欧洲央行不会实施量化宽松
* 24名受访者中有20名认为,欧洲央行不会允许成员国央行购买民间部门资产.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。