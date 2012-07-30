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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 21:50 BJT

〔路透调查〕多数受访者认为ECB将重启西班牙与意大利公债购买计划

路透班加罗尔7月30日电---路透周一公布的对欧元货币市场交易商的调查结果显示:

* 24名交易商中有19名预计欧洲央行将重启购买西班牙和意大利公债,周四调查访问的19名分析师中有10名持该看法

* 交易商对欧洲央行是否会实施另一轮长期再融资操作(LTRO)看法不一

* 24名受访者中有18名认为,欧洲央行将说服EFSF/ESM购买西班牙和意大利公债

* 24名受访者中有17名认为,欧洲央行将给予欧洲稳定机制(ESM)银行业务牌照

* 22名受访交易商中有16名认为,欧洲央行不会实施量化宽松

* 24名受访者中有20名认为,欧洲央行不会允许成员国央行购买民间部门资产.(完)

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