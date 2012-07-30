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市场报道 | 2012年 7月 30日 星期一 21:46 BJT

〔美国股市〕平开,前两个交易日上涨后投资者趋谨慎

路透纽约7月30日电---美国股市周一平开,因在前两个交易日上涨后,投资者未能找到继续推升股市的理由.前两日的涨势推动标准普尔500指数升至5月3日以来最高收位.

道琼工业指数.DJI盘初跌0.19点,或0.00%,至13,075.47点,标准普尔500指数.SPX上涨0.60点,或0.04%,至1,386.57点,Nasdaq指数.IXIC上涨7.39点,或0.25%,至2,965.48点.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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