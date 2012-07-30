〔美国热股〕百思买前董事长据报正为私有化该公司招兵买马

路透7月30日电---电子产品零售商百思买(BBY.N)周一早盘涨2.5%,此前有报导称,该公司创始人兼前董事长Richard Schulze在招聘高层管理人员,如果Schulze成功将该公司私有化,这些高管将领导这家公司.

彭博商业周刊周一报导,Schulze正在寻觅的高管包括百思买前执行长Brad Anderson.

Schulze正与包括瑞士信贷在内的银行合作,寻求全面收购百思买,并将其退市的可能性.

在周一早盘交易中,百思买股价涨0.45美元,报18.21美元.(完)