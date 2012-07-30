〔美国热股〕百思买前董事长据报正为私有化该公司招兵买马

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透7月30日电---电子产品零售商百思买(BBY.N)周一早盘涨2.5%,此前有报导称,该公司创始人兼前董事长Richard Schulze在招聘高层管理人员,如果Schulze成功将该公司私有化,这些高管将领导这家公司.
彭博商业周刊周一报导,Schulze正在寻觅的高管包括百思买前执行长Brad Anderson.
Schulze正与包括瑞士信贷在内的银行合作,寻求全面收购百思买,并将其退市的可能性.
在周一早盘交易中,百思买股价涨0.45美元,报18.21美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。