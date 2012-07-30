〔欧洲汇市〕英镑兑美元走软,市场静待欧洲央行和英国央行政策会议

* 英镑兑美元下跌0.4%,上周五触及五周高位

* 在欧洲央行和英国央行政策会议前,英国数据令英镑承压

* 市场静待欧洲央行救助计划的进一步线索

路透伦敦7月30日电---英镑兑美元周一走软,与普跌的欧元走势一致,受累于疲弱的英国数据以及投资者对欧洲央行是否会如市场预期的那样采取行动支持欧元区感到不安.

欧元区是英国最大贸易伙伴,投资者寄望于欧洲央行将在本周政策会议上宣布激进举措遏制区内危机.如果欧洲央行如市场预期的那样采取行动,将提振风险意愿和英镑,但如果按兵不动,则与股市关联度较高的资产可能承压.

英镑兑美元GBP=D4跌0.4%,报1.5685美元,从上周五触及的五周高位1.5768美元回落,结束幅度达1.6%的两日连涨.交易商称,在1.5800美元的期权界限可能限制英镑涨幅.

不过,英镑兑欧元EURGBP=D4上涨0.3%,至0.7812英镑,市场担忧欧洲央行周四会议结果可能令人失望,欧元承压.

"英镑走势越发艰难.英镑/欧元表现不错,但在本周欧洲央行会议前形势变得越发不确定,有关欧洲央行将采取行动的预期升温,"FxPro的研究部主管Simon Smith表示.

"如果欧洲央行的行动力度较之前更为激进,更为大胆,可能提振欧元,打压英镑."

路透周一进行的一项调查预计,欧洲央行可能在周四会议上宣布将重启购债计划.

不过,德国重申其反对立场.该国经济部警告欧洲央行不要采取任何大规模购买政府公债的行动.德国政府发言人周一重申,该国政府反对任何形式的将欧元区债务共同化的做法.

市场主要关注欧元区和美国的事件,投资者正在寻找决策者进一步实施量化宽松的迹象.但一系列低于预期的英国经济数据导致近期极具韧性的英镑变得越来越脆弱.

英国央行周一公布的数据显示,英国6月抵押贷款批准宗数下降,为2010年12月以来最低.另外,英国工业联盟(CBI)周一公布英国7月零售销售差值增幅不及预期.

英国央行将于周四举行政策会议,分析师预计,货币政策委员会将保持政策不变.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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