〔金属期市〕期铜结束四天连涨收跌,市场关注美联储和欧洲央行会议

* 市场关注欧洲央行周四政策会议

* 美元走强,因欧元在欧洲央行会议前走低

* 必和必拓可能推迟宣布扩建奥林匹克坝铜金铀矿的决定

路透纽约/伦敦7月30日电---伦敦期铜周一收跌,为五日来首次,投资者斟酌欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED,美联储)在本周稍晚再推刺激举措的可能性.

美联储和欧洲央行本周稍后将举行政策会议.美联储将在周二开始举行会议,多位分析师认为,在9月会议前,美联储不会采取进一步行动刺激疲弱的经济复苏.市场对欧洲央行将于周四举行的会议关注度更高,欧洲央行总裁德拉吉上周承诺将尽全力保持欧元区完整.

但欧洲央行化言语为行动至关重要,因欧债危机对全球经济构成威胁.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌19美元,报每吨7,549美元,期铜本月可能收跌逾2%,自2月触及年内高位以来已累计下跌逾13%.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2收挫1美分,报每磅3.4160美元,盘中交易区间为3.4025-3.4555美元.

期铜跟随欧元走低,因交易商在上周大涨后锁定获利,且美元对一篮子货币走强.

本周将公布的中国经济数据也备受市场关注.

周三,中国将公布官方制造业指数,投资者将密切关注该数据,从中寻找中国政府过去数月进一步放松政策的行动已对实体经济产生影响的线索,看这些举措时候否扶助刺激成长,并提振金属需求.

南非标准银行驻伦敦的分析师Walter de Wet预计,中国PMI数据将高于预期的50.7,这将引发部分空头回补.他在一份报告中写道,"不过,我们仍然认为,期铜的上行空间受限,涨势将消退."

然而,德国商业银行在一份研究报告中指出,从基本面来看,有些因素直指铜价将在较长期内上扬.

其中包括,有报导称,必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)可能推迟宣布投资300亿美元,扩建澳大利亚南部奥林匹克坝铜金铀矿项目的决定.

以下为1732 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 342.25 -0.95 -0.28 343.60 -0.39

LME期铝 1899.00 20.50 +1.09 2020.00 -5.99

LME期铜 7542.00 -26.00 -0.34 7600.00 -0.76

LME期铅 1951.00 26.00 +1.35 2035.00 -4.13

LME期镍 16245.00 370.00 +2.33 18710.00 -13.17

LME期锡 18265.00 165.00 +0.91 19200.00 -4.87

LME期锌 1862.00 3.00 +0.16 1845.00 0.92

上海期铝 15445.00 -35.00 -0.23 15845.00 -2.52

上海期铜 55000.00 40.00 +0.07 55360.00 -0.65

上海期锌 14620.00 -10.00 -0.07 14795.00 -1.18 -------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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