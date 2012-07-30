〔纽约期市〕糖期货上涨,印度季风雨较小提供支撑

路透纽约/伦敦7月30日电---原糖期货周一在交投淡静中收于关键水准上方,受主产国印度季风雨较小影响,同时阿拉比卡咖啡与商品期货一同上涨.

可可期货收高,在动荡交投中升至200日移动均线上方,盘中一度短暂下跌,因主产国科特迪瓦(象牙海岸)销售强劲导致利空看法,但商品期货强劲上涨提振了价格.

糖期货上涨,因全球第二大产糖国印度雨量较少,可能将削减该国产量前景.

洲际交易所(ICE)指标10月糖期货SBc1涨0.28美分,或1.2%,报每磅22.80美分,上周曾触及三个月高位24.00美分.

指标原糖期货收于200日移动均线切入位每磅22.73美分上方,美国一交易员称,该水准可能将吸引长线资金.

伦敦10月白糖期货LSUc1涨6.00美元,或1%,报每吨620.20美元.

交易员称,预计巴西未来有雨料支撑价格.

可可期货上涨,ICE-9月可可期货CCU2收高11美元,或0.5%,报每吨2,341美元,日低为2,320美元.该合约收于200日移动均线切入位2,331美元上方,被视为技术上利多.

可可主产国科特迪瓦计划出售2012/13年产量的80%,处于他们声明区间70-80%的高端,对此交易员感到意外.

伦敦12月可可期货LCCZ2收高10英镑,报每吨1,593英镑.

阿拉比卡咖啡期货在波动中上涨,持续从上周的跌势中反弹,交易员指因受益于业界买兴.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收高4.65美分,或2.7%,报每磅1.7835美元,高于100日移动均线切入位1.7690美元.

罗布斯塔咖啡期货从上周五触及的两个月高位回落,因交易员关注近月合约的升水水平.

9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低6美元,或0.3%,报每吨2,240美元.(完)