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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 06:26 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美国中西部旱情加剧

路透7月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,对美国中西部持续乾旱的预测,将进一步削弱今年玉米产量前景.

一位农业气象专家周一称,未来一两周美国中西部的干热天气将持续损害作物等级,削减今年玉米和大豆产量前景.

"未来一周到10天,美国中西部降雨低于均值的趋势似乎将持续,"Global Weather Monitoring气象专家John Dee称.

分析师周一称,上周玉米和大豆生长条件进一步恶化,因逾50年来损害面积最广泛的旱情削弱了美国中西部作物前景,从而削弱了产量前景.

玉米价格升逾上年同期的纪录水准,这是不利亚洲谷物进口国的重大因素:澳洲不再具有大量便宜的饲料小麦作为替代品.

9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为72.

9月玉米合约CU2收高21-1/2美分,结算价报8.20美元.

今日CBOT玉米预估成交量为258,803口.(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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