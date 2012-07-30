〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美国中西部旱情加剧

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透7月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,对美国中西部持续乾旱的预测,将进一步削弱今年玉米产量前景.
一位农业气象专家周一称,未来一两周美国中西部的干热天气将持续损害作物等级,削减今年玉米和大豆产量前景.
"未来一周到10天,美国中西部降雨低于均值的趋势似乎将持续,"Global Weather Monitoring气象专家John Dee称.
分析师周一称,上周玉米和大豆生长条件进一步恶化,因逾50年来损害面积最广泛的旱情削弱了美国中西部作物前景,从而削弱了产量前景.
玉米价格升逾上年同期的纪录水准,这是不利亚洲谷物进口国的重大因素:澳洲不再具有大量便宜的饲料小麦作为替代品.
9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为72.
9月玉米合约CU2收高21-1/2美分,结算价报8.20美元.
今日CBOT玉米预估成交量为258,803口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。