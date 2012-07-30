〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美国中西部旱情加剧

一位农业气象专家周一称,未来一两周美国中西部的干热天气将持续损害作物等级,削减今年玉米和大豆产量前景.

"未来一周到10天,美国中西部降雨低于均值的趋势似乎将持续,"Global Weather Monitoring气象专家John Dee称.

分析师周一称,上周玉米和大豆生长条件进一步恶化,因逾50年来损害面积最广泛的旱情削弱了美国中西部作物前景,从而削弱了产量前景.