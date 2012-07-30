〔美国债市〕公债价格上涨,本周稍后全球三大央行将召开政策会议

* 美联储周二和周三举行会议,欧洲央行和英央行周四举行会议

* 欧洲央行总裁德拉吉据称支持欧洲央行采取行动的想法

* 美联储政策声明料较温和

路透纽约7月30日电---美国公债价格周一上涨,本周稍后全球三大央行将举行会议,交易商关注决策者是否会采取行动刺激经济增长.

美联储周二和周三举行会议,欧洲央行和英央行周四举行会议.

三大央行的行动可能将有利于风险资产,利空美国公债.但也可能同时有利于风险资产和美国公债,尤其是如果美联储在公开市场买入更多公债.

但对于三大央行本周采取行动以应对经济增长放缓的力度,人们看法不一.

一些人认为美联储将按兵不动,主要通过发表措辞温和的声明,和如果条件合适将采取行动的希望来安抚市场.另一些人认为,美联储将采取一项或多项措施,包括在公开市场买入公债.

"6月20日他们宣布将把扭转操作延续至今年年底,这似乎排除了到2013年初推出更多货币政策的可能性,他们可能在12月11-12日的会议上宣布,"纽约三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey称.

欧洲央行总裁德拉吉上周就保护欧元区发表措辞强硬的讲话后,一些分析师认为,欧洲央行本周必须采取行动,否则将面临失望情绪使欧元区部分国家公债收益率升至难以接受的高度的风险.

"由于德拉吉称欧洲央行将尽一切所能,我们预料他们将购买公债,"他称.

Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp则持不同观点,他指称欧洲央行可能不会很快采取行动,但美联储或将快刀斩乱麻.该公司管理着超过3,300亿美元资产.

他说,上周五公债之所以遭到"恐慌性抛盘",是因为市场认为欧盟就刺激措施达成一致.

"本周市场意识到还要等待;欧洲尚需时间才能达成一致意见,"Tipp表示,"在这段真空期内,鉴于美国公债供需失衡,加之焦虑情绪蔓延,可能导致公债收益率下降."

但他称,美联储可能将采取更多措施刺激经济增长,任何一项措施都可能影响美国债市.

指标10年期公债US10YT=RR价格涨13/32,收益率报1.50%,低于上周五的1.55%.

30年期公债US30YT=RR价格升31/32,收益率从上周五尾盘的2.64%降至2.58%.

美国经济数据不佳,持续令美国公债收益率下降,市场人士称.

"本周五美国将公布非农就业数据,如果该数据符合预期且人们预计美联储本周不会采取行动,那么从避险角度来说,这将非常有利于公债,"CRT Capital资深公债策略师Ian Lyngen称.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 (+01/32) 0.227

五年期公债US5YT=RR 99-14/32 (+07/32) 0.614

10年期公债US10YT=RR 102-08/32 (+13/32) 1.502

30年期公债US30YT=RR 108-23/32 (+29/32) 2.580 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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