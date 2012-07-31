欧洲经济指标预测--7月31日-8月7日****

全球贵金属：2月17日SPDR黄金持仓下降0.28%，或2.37吨
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.28%至841.17吨，周四为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,608.9盎司降至2 7,044,414.4盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透7月31日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月30日-8月10日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%
7月31日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 6月 -- 1.05
0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%
(较上年同期) +0.4% -1.1%
0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.1% +0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.4% -1.0%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 7月 增加1 增加0.7
未经季节调整的失业人口(万人) 290 280
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 288.2
0800 意大利失业率 6月 10.2% 10.1%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +2.4% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 7月初值 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
意大利HICP(较前月) -1.7% +0.2%
(较上年同期) +3.7% +3.6%
0900 欧元区失业率 6月 +11.2% 11.1%
1000 意大利PPI(较前月) 6月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
8月1日(三)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.8% -1.5%
0743 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 44.2 44.6
0748 法国Markit制造业PMI 7月 43.6 43.6
0753 德国制造业PMI 7月 43.3 43.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 44.1 44.1
0828 英国CIPS制造业PMI 7月 48.5 48.6
8月2日(四)
0715 瑞士零售销售 6月 +2.0% +6.2%
0730 瑞士PMI 7月 47.0 48.1
0830 英国建筑业PMI 7月 48.0 48.2
0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -0.4% -0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750
1145 欧洲央行利率决议 8月 0.75% 0.75%
8月3日(五)
0743 意大利Markit服务业PMI 7月 43.5 43.1
0748 法国Markit服务业PMI 7月 50.2 50.2
综合PMI -- 48.0
0753 德国Markit服务业PMI 7月 49.7 49.7
0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 47.6 47.6
综合PMI 46.4 46.4
0828 英国CIPS服务业PMI 7月 51.5 51.3
0900 欧元区零售销售(较上月) 6月 持平 +0.6%
(较上年同期) -1.4% -1.7%
--------------------------------8月6日当周----------------------------------
8月6日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 负29.6
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -0.50% +1.40%
8月7日(二)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 2.7%
经季节调整的失业率 -- 2.9%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.1%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 6月 -- +0.8%
(较上年同期) -- -6.9%
0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- +1.0%
(较上年同期) -- -1.6%
制造业产出(较前月) 6月 -- +1.2%
(较上年同期) -- -1.7%
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -- -0.8%
(较上年同期) -- -1.4%
1000 德国工业订单(较前月) 6月 -- +0.6%(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.28%至841.17吨，周四为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,608.9盎司降至2 7,044,414.4盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。