〔纽约期市〕ICE期棉小幅回落,7月可能小幅收跌

路透纽约7月30日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周一小幅回落,7月可能小幅收跌,因对供应充裕和需求疲弱的忧虑抵消全球最大产棉国印度遭受乾旱威胁的影响.

7月价格可能仅较6月小跌,市场交投清淡,成交量反应出投资者因价格大跌和基本面前景疲弱而持谨慎态度.

"期棉价格盘中触及高位,后走低,"一位美国经纪商称,他预计目前压力犹存.

有关印度雨季推迟将影响全球供应的忧虑有些过度,他说.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收报每磅71.13美分,较上周五收盘价低0.44%,稍早触及71.81美分的日高.

价格跌至两年低位附近,根据路透数据,周一成交量不足8,000口,较30和250日移动均值低三分之二.

市场流动性也受创,根据ICE数据,未平仓合约自6月初以来已累计减少12%.

市场本月在4美分的狭窄区间内交投,根据周一的收盘数据,本月将仅较6月底水平回落0.28%.(完)