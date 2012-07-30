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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 07:44 BJT

〔日本数据〕6月家庭支出较上年同期成长1.6%,增幅低于预估

路透东京7月31日电---日本政府周二公布的数据显示,6月家庭支出较上年同期增长1.6%,连续第五个月上升,得益于政府为购买节能汽车提供补贴.

增幅低于上升2.9%的市场预估中值,5月为增加4.0%.

日本总务省公布的数据显示,经季节调整后6月家庭支出较5月下降1.3%,平均家庭支出为269,810日圆(3,500美元).

6月受薪者家庭支出较上年同期增长2.5%.

参看完整表格,请链接日本总务省网站,网址为(here)(完)

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--编译 张荻;审校 程琳

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