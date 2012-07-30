〔日本数据〕6月家庭支出较上年同期成长1.6%,增幅低于预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京7月31日电---日本政府周二公布的数据显示,6月家庭支出较上年同期增长1.6%,连续第五个月上升,得益于政府为购买节能汽车提供补贴.
增幅低于上升2.9%的市场预估中值,5月为增加4.0%.
日本总务省公布的数据显示,经季节调整后6月家庭支出较5月下降1.3%,平均家庭支出为269,810日圆(3,500美元).
6月受薪者家庭支出较上年同期增长2.5%.
参看完整表格,请链接日本总务省网站,网址为(here)(完)
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--编译 张荻;审校 程琳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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