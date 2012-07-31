美国与加拿大经济指标预测--7月31日-8月7日****

全球贵金属：2月17日SPDR黄金持仓下降0.28%，或2.37吨
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.28%至841.17吨，周四为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,608.9盎司降至2 7,044,414.4盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透7月31日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月31日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月28日当周 -- +1.0%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%
1230 美国个人所得 6月 +0.4% +0.2%
个人支出 +0.1% 持平
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国雇佣成本 第二季 +0.5% +0.4%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% 持平
(较上年同期) -- +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月28日当周 -- +1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)5月 -1.5% -1.9%
经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +1.3%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 52.4 52.9
PMI价格分项指数 -- 54.0
PMI产出分项指数 -- 57.0
PMI新订单分项指数 -- 51.9
PMI就业分项指数 -- 60.4
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 7月 61.5 62.0
8月1日(三)
0400 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,400 1,404
1100 美国抵押贷款指数 7月27日当周 -- 943.6
再融资指数 -- 5,411.6
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加12 增加17.6
1258 美国Markit制造业PMI 7月终值 52.0 51.8
1330 加拿大RBC制造业PMI 7月 -- 54.85
1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 50.2 49.7
ISM投入物价指数 40.0 37.0
1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%
8月2日(四)
0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数 7月 -- 37,551
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月28日当周 37 35.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.725
续请失业金人数(万人) 7月21日当周 329 328.7
1400 美国工厂订单 6月 +0.5% +0.7%
耐久财(耐久财)订单 6月修正值 -- +1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.4%
8月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加10 增加8
制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.1
民间就业岗位(万个) 增加11 增加8.4
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.5 34.5
1400 美国ISM非制造业PMI 7月 52.0 52.1
企业活动指数 52.1 51.7
1430 美国ECRI一周领先指标 7月27日当周 -- 122.8
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
1400 美国就业趋势指数 7月 -- 107.47
8月7日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月4日当周 -- --
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- +7.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月4日当周 -- --
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加125 增加171.2(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.28%至841.17吨，周四为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,608.9盎司降至2 7,044,414.4盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。