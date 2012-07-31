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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 08:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月31日-8月7日****

路透7月31日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月30日当周----------------------------------

7月31日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月28日当周 -- +1.0%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%

1230 美国个人所得 6月 +0.4% +0.2%

个人支出 +0.1% 持平

PCE物价指数(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.8%

实质个人支出 -- +0.1%

1230 美国雇佣成本 第二季 +0.5% +0.4%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% 持平

(较上年同期) -- +0.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月28日当周 -- +1.3%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)5月 -1.5% -1.9%

经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.7%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +1.3%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 52.4 52.9

PMI价格分项指数 -- 54.0

PMI产出分项指数 -- 57.0

PMI新订单分项指数 -- 51.9

PMI就业分项指数 -- 60.4

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 7月 61.5 62.0

8月1日(三)

0400 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,400 1,404

1100 美国抵押贷款指数 7月27日当周 -- 943.6

再融资指数 -- 5,411.6

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加12 增加17.6

1258 美国Markit制造业PMI 7月终值 52.0 51.8

1330 加拿大RBC制造业PMI 7月 -- 54.85

1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.9%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 50.2 49.7

ISM投入物价指数 40.0 37.0

1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%

8月2日(四)

0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%

1130 美国Challenger企业计划裁员人数 7月 -- 37,551

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月28日当周 37 35.3

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.725

续请失业金人数(万人) 7月21日当周 329 328.7

1400 美国工厂订单 6月 +0.5% +0.7%

耐久财(耐久财)订单 6月修正值 -- +1.6%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%

扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.4%

8月3日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加10 增加8

制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.1

民间就业岗位(万个) 增加11 增加8.4

失业率 8.2% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.3%

每周平均工时 34.5 34.5

1400 美国ISM非制造业PMI 7月 52.0 52.1

企业活动指数 52.1 51.7

1430 美国ECRI一周领先指标 7月27日当周 -- 122.8

----------------------------------8月6日当周--------------------------------

8月6日(一)

1400 美国就业趋势指数 7月 -- 107.47

8月7日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月4日当周 -- --

1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- +7.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月4日当周 -- --

1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加125 增加171.2(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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