《综述》欧洲央行本周须祭出有力举措,否则将令投资者大失所望

路透法兰克福7月30日电---欧洲央行(ECB)决策者周四开会时,央行总裁德拉吉必须兑现竭尽所能维护欧元的承诺,否则就会令渴望且预期该央行将立刻采取行动的投资者大失所望.

德拉吉上周在其迄今为止最为大胆的言论中称,在职权范围内,欧洲央行准备好了尽其所能地护卫欧元,这一说法点燃了对该央行可能重启公债购买计划的预期.欧洲央行去年开始购买西班牙和意大利的公债.

德拉吉的言论已拉低意大利和西班牙公债的收益率(殖利率),而且路透调查清晰地反映出,市场在一定程度上认为欧洲央行将采取行动.

24名货币市场交易商中有19名称,他们预计欧洲央行将重启本已停滞的公债购买计划,会购进西班牙和意大利的公债.19名分析师中有10名预计欧洲央行会在周四公布这一决定.[ID:nSB1695862]