《综述》欧洲央行本周须祭出有力举措,否则将令投资者大失所望

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透法兰克福7月30日电---欧洲央行(ECB)决策者周四开会时,央行总裁德拉吉必须兑现竭尽所能维护欧元的承诺,否则就会令渴望且预期该央行将立刻采取行动的投资者大失所望.
德拉吉上周在其迄今为止最为大胆的言论中称,在职权范围内,欧洲央行准备好了尽其所能地护卫欧元,这一说法点燃了对该央行可能重启公债购买计划的预期.欧洲央行去年开始购买西班牙和意大利的公债.
德拉吉的言论已拉低意大利和西班牙公债的收益率(殖利率),而且路透调查清晰地反映出,市场在一定程度上认为欧洲央行将采取行动.
24名货币市场交易商中有19名称,他们预计欧洲央行将重启本已停滞的公债购买计划,会购进西班牙和意大利的公债.19名分析师中有10名预计欧洲央行会在周四公布这一决定.[ID:nSB1695862]
但欧洲央行是否会这么做还很难确定.该央行可能会暂缓行动,避免与欧元区欧洲金融稳定机构(EFSF)援救基金一道干预市场.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。