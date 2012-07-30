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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 06:23 BJT

****澳新经济指标预测--7月31日-8月7日****

路透7月31日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月30日当周--------------------------------

7月31日(二)

0130 澳洲建筑许可 6月 -14.2% +27.3%

0130 澳洲房屋信贷 6月 -- +0.3%

0130 澳洲房屋价格指数 第二季 -0.5% -1.1%

0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 12.6%

企业自身信心指数 -- 20.8%

8月1日(三)

0130 澳洲房价指数 第二季 -0.5% -1.1%

8月2日(四)

0130 澳洲零售销售 6月 +0.7% +0.5%

0130 澳洲零售贸易 第二季 +0.8% +1.8%

0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差3.47 逆差2.85

出口 -- +3.0%

进口 -- +2.0%

8月3日(五)

无重要经济数据公布.

----------------------------------8月6日当周--------------------------------

8月6日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- -0.2%

0130 澳洲网络招聘广告 7月 -- -1.1%

澳洲报纸招聘广告 -- -3.3%

2245 新西兰劳动力成本指数(较前季) 第二季 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.1%

8月7日(二)

0430 澳洲央行利率决议 8月 -- 3.50%(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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