全球外汇市场7月31日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月30日(一)
2330 - 日本6月失业率和求才求职比
2330 - 日本6月家庭支出
7月31日(二)
-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议后举行记者会
0130 - 澳洲6月建筑许可
0130 - 澳洲6月民间信贷
0130 - 澳洲6月房屋信贷
0130 - 日本6月加班工资
0300 - 新西兰NBNZ企业经济信心和自身信心指数
0430 - 日本6月石油数据
0500 - 日本6月房屋开工和建筑订单
-- - 意大利总理蒙堤会见法国总统奥朗德
0600 - 瑞士6月UBS消费指标
0600 - 德国6月零售销售
0645 - 法国6月消费者支出
0645 - 法国6月生产者物价指数(PPI)
0755 - 德国7月失业人口与失业率
0800 - 意大利6月失业率
0900 - 欧元区6月失业率
0900 - 欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)年率初值
0900 - 意大利7月消费者物价指数(CPI)
1000 - 意大利6月PPI
-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议
1145 - 美国7月28日当周ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国6月个人所得/个人支出
1230 - 美国第二季雇佣成本
1255 - 美国7月28日当周Redbook连锁店销售
1300 - 美国5月标普/Case-Shiller房价指数
1330 - 美国财政部次长David Cohen在财政部的公开听证会上发言
1345 - 美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)
1400 - 美国经济谘商会7月消费者信心指数
1430 - 美国达拉斯联储7月德克萨斯服务业指数
1615 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly就"经济数据和决策"发表讲话
2010 - 美国财长盖特纳在洛杉矶全球事务理事会参加有关美国经济的讨论.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。