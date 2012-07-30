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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 06:50 BJT

全球外汇市场7月31日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月30日(一)

2330 - 日本6月失业率和求才求职比

2330 - 日本6月家庭支出

7月31日(二)

-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议后举行记者会

0130 - 澳洲6月建筑许可

0130 - 澳洲6月民间信贷

0130 - 澳洲6月房屋信贷

0130 - 日本6月加班工资

0300 - 新西兰NBNZ企业经济信心和自身信心指数

0430 - 日本6月石油数据

0500 - 日本6月房屋开工和建筑订单

-- - 意大利总理蒙堤会见法国总统奥朗德

0600 - 瑞士6月UBS消费指标

0600 - 德国6月零售销售

0645 - 法国6月消费者支出

0645 - 法国6月生产者物价指数(PPI)

0755 - 德国7月失业人口与失业率

0800 - 意大利6月失业率

0900 - 欧元区6月失业率

0900 - 欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)年率初值

0900 - 意大利7月消费者物价指数(CPI)

1000 - 意大利6月PPI

-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议

1145 - 美国7月28日当周ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国6月个人所得/个人支出

1230 - 美国第二季雇佣成本

1255 - 美国7月28日当周Redbook连锁店销售

1300 - 美国5月标普/Case-Shiller房价指数

1330 - 美国财政部次长David Cohen在财政部的公开听证会上发言

1345 - 美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)

1400 - 美国经济谘商会7月消费者信心指数

1430 - 美国达拉斯联储7月德克萨斯服务业指数

1615 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly就"经济数据和决策"发表讲话

2010 - 美国财长盖特纳在洛杉矶全球事务理事会参加有关美国经济的讨论.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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