日韩经济指标预测--7月31日-8月7日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月31日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月30日当周--------------------------------
7月30日(一)
2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -0.1% +1.1%
(较上年同期) +1.5% +2.6%
服务业产出(较前月) -- +0.2%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.9
2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -0.6% +1.5%
(较上年同期) +2.9% +4.0%
2330 日本失业率 6月 4.4% 4.4%
求职求才比 0.82 0.81
7月31日(二)
0130 日本加班工资 6月 -- +6.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- -0.9%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 +9.4% +9.3%
-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,123.8
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
8月1日(三)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.38
0000 韩国出口 7月初值 -3.6% +1.1%
进口 -0.9% -5.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差49
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,642
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超421
8月2日(四)
暂无重要数据.
8月3日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
0500 日本领先指标 -- +0.3
同时指标 -- -1.2
8月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,705
8月7日(二)
2350 日本银行放贷(较上年同期) 7月 -- +0.7%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿美元) 6月 -- 顺差2,151 (完)
--编译 程琳;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。