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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 48.32 -0.13 -0.27 2715734

搜狐 (SOHU.O) 34.85 -1.11 -3.09 835101

网易 (NTES.O) 53.13 -0.31 -0.58 722050

百度 (BIDU.O) 121.29 -2.41 -1.95 3807077

亚信科技 ASIA.O 10.41 -0.14 -1.33 362124

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.49 -0.19 -1.39 2060521

联电 (UMC.N) 2.16 +0.03 +1.41 384154

日月光 (ASX.N) 3.83 +0.04 +1.06 472604

矽品精密 (SPIL.O) 5.38 +0.27 +5.18 1518375

和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 +0.01 +0.91 13635

友达 (AUO.N) 2.89 -0.20 -6.47 209455

中华电信 (CHT.N) 29.42 -0.10 -0.34 26877

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.56 -0.08 -0.21 626153

香港

中国移动 (CHL.N) 57.76 -0.04 -0.07 109387

中国联通 (CHU.N) 14.91 -0.09 -0.60 196311

中国电信 (CHA.N) 51.79 -0.38 -0.73 23520

中芯国际 (SMI.N) 1.73 -0.09 -4.95 57812

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 -0.14 -3.42 3433

(完)

--整理 程琳

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