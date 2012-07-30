〔货币市场〕美国高评级公司在低迷大形势下增持现金与短期投资

路透纽约7月30日电---标准普尔周一称,在欧元区形势不确定和全球性经济放缓的环境下,高评级的美国公司增加现金及短期投资持仓,令此类资产截至去年年末达到1.25万亿(兆)美元纪录高位.

有标普评级的非金融企业增持现金和短期投资,不过这样做的公司大多是有最高评级的公司,包括科技和医疗保健公司.

标普称,这些公司的现金和短期投资大多是在海外,以免汇回美国最高被征收35%的税率.

有标普评级的公司现金和短期投资自2006年增长了41%,尽管同期债务也在增加.标普称,这展现出企业保留高额现金,或将现金留在海外的高度意愿,而不是偿还债务.

投资者对发行量缩减的高评级债券--包括公司债的需求,帮助将美国公债收益率(殖利率)推低到可以忽视的水平,并推动部分欧洲国家短期债券收益率变为负值,包括荷兰与丹麦.

一个月期国库券US1MT=RR收益率周一月报约7个基点,三个月期US3MT=RR报10个基点.

在标普研究报告中,全部现金和短投部位中仅10%是投机级(评级为B或更低的)公司持有.标普称,若经济和欧元区危机继续恶化,这些公司更容易失去债券融资能力.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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