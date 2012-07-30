〔美国企业〕克莱斯勒第二季获利4.36亿美元,确认全年财测

路透底特律7月30日电---美国汽车制造商克莱斯勒(Chrysler Group LLC)继续从三年前濒临破产的境况中好转.该公司第二季获利为4.36亿美元,而且该公司确认,其全年营业利润将至少为30亿美元.

克莱斯勒执行长马尔基翁内周一在致公司员工的一份电子邮件中警告称,尽管该公司近来在"挺过2009年几近破产的境况"后取得了成功,但仍不能过度自信.

一年前的第二季克莱斯勒亏损3.7亿美元,包括与偿还5.51亿美元政府贷款相关的损失,此贷款与2009年的破产及救援有关.

克莱斯勒第二季营收增长23%,至167.95亿美元.

克莱斯勒第二季全球汽车销量增长20%,至58.2万辆,在美国的销量增长了24%,涨幅居前.第二季北美核心市场之外的销量大增58%,至7万辆.(完)