〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货升至一周高位,因忧虑美国天气

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透7月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨近3%,且触及一周高位,交易商说,因忧虑未来两周美国干燥天气持续,加重作物生长压力.
豆粕和豆油也上涨.
中午公布的最新天气预报显示,未来一到两周,美国中西部天气较稍早预报的更为干燥,将加重玉米和大豆生长压力.玉米和大豆产量前景原本因遭遇逾50年来最严重的旱灾而减弱.
路透对分析师进行的调查显示,周一美国农业部的周度作物生长报告料显示美国大豆生长优良率为29%,较上周下跌2个百分点.
市场预期,周二首个交割通知日料没有CBOT-8月大豆和豆粕合约交割,但预期有1,000-2,000口豆油交割.
美国农业部公布,最新一周出口销售1,549.8万蒲式耳大豆,介于市场的1,200万-1,700万预估区间.
CBOT-8月大豆期货SQ2收高41-1/2美分,收报17.25-3/4美元.
8月豆粕合约SMQ2上升18.6美元,收报每短吨546.3美元.
8月豆油合约BOQ2收高0.53美分,报每磅52.57美分.
今日大豆预估成交量为185,249口;豆粕预估成交量为70,497口,豆油成交量为114,871口. (完)
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--编译 利棣儿;审校 母红/侯向明
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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