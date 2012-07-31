〔金砖国家〕7月30日股汇市收盘纵览

路透7月31日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月30日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.77%,报948.97点.

中国股市:沪综指收跌至近41个月收盘新低,退市恐慌令B股重挫,盘中跌幅一度超过7%;ST股则因证交所新规遭集体打压,拖累大盘下行.分析人士指出,在政策预期难兑现的情况下,大盘还将维持震荡下行走势.沪综指.SSEC收报2,109.914点,跌18.851点,或0.89%,上次收盘低点为2009年3月3日的2,071点.上海A股成交额萎缩至421亿元人民币,上周五为466亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第三个交易日收高,因汇丰控股在公布财报前反弹扶助大盘,而且市场预期美国和欧元区将进一步放宽政策支持经济.恒生指数.HSI收涨1.6%至19,585.4点,恒生国企指数.HSCE收升1.3%至9,523.4点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收升,中间价跟随隔夜欧元涨势小幅开高,但因市场对欧元后期看法仍偏空,谨慎情绪下客盘整体平静,交投仍延续此前弱势.人民币兑美元收盘报6.3794,上日报收于6.3807.[CNY/CN][ID:nSB1692466]

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印度股市:指标BSE指数上涨1.8%并创一个月来最大单日百分比涨幅,因Infosys等蓝筹股随同全球其他风险资产一起上扬,寄望欧元区和美国出台货币刺激措施.BSE指数.BSESN收升1.81%,报17,143.68点,为6月29日以来最大单日百分比涨幅.[.BO][ID:nL4E8IU2S4]

印度汇市:印度卢比走软,中止两日连涨之势,因石油企业为满足月末进口承诺浮现的美元需求远远超过国内股市见到的外资流入.印度卢比兑美元INR=D2收在55.5850/5950,低于上周五收盘的55.33/34.[INR/][ID:nL4E8IU3YT]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,398.070点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨1.1%至756.75点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.39%至32.1950;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.54%,报39.4200.

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巴西股市:上扬,市场乐观认为全球主要央行或将在本周晚些时候宣布措施来刺激经济增长.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨1.22%至57,240.92点,创5月中以来最高位.该指数过去三个交易日累计升8.8%,为近一年来最佳连续三日表现.[ID:nL2E8IUD4M]

巴西汇市:拉丁美洲货币中止三日连涨走势,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行政策会议前,投资者态度谨慎,推升了避险美元需求.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=走软0.73%至2.0378.[ID:nL2E8IUEHC]

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南非股市:综合指数.JALSH上涨0.8%,收于问世17年来最高位,市场寄望全球央行出台进一步货币刺激举措,提振矿企必和必拓(BILJ.J)和Assore(ASRJ.J)的股价.综合指数报收于34,958.59点,为该指数1995年创立以来最高水准.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.88%至30,755.22点,创2008年5月以来最高收盘位.[.J][ID:nL6E8IU3SS]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌,因汇价达到8时进口商入场,但汇价未能突破上周五的交投区间,静待本周晚些时候的重要事件.截至1530GMT,兰特兑美元ZAR=D3跌0.56%至8.2020,上周五纽约收盘价在8.1560.[ZAR/][ID:nL6E8IUHU0](完)