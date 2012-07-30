《日本重要政经日程》--7月31日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月30日(一)
2313 - 日本7月制造业采购经理人指数
2330 - 日本6月失业率
2330 - 日本6月所有家庭支出
7月31日(二)
-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议之后召开新闻发布会
0130 - 两年期公债标售
0130 - 日本6月加班工资
0430 - 日本经济产业省公布6月石油数据
0500 - 日本6月房屋开工和建筑订单
企业面:
-- - 瑞穗金融集团(8411.T)公布4-6月业绩
-- - 三菱UFJ金融集团(8306.T)公布4-6月业绩
-- - 三菱汽车(7211.T)公布4-6月业绩
0330 - 日本邮船(NYK Lines)(9101.T)公布4-6月业绩
0430 - 三菱重工业(7011.T)公布4-6月业绩
0430 - 川崎汽船(9107.T)公布4-6月业绩
0430 - 第一三共(4568.T)公布4-6月业绩
0500 - Tokyo Gas(9531.T)公布4-6月业绩
0545 - 三菱电机(6503.T)公布4-6月业绩
0600 - 日本电气(6701.T)公布4-6月业绩
0600 - 东芝(6502.T)公布4-6月业绩
0600 - TDK Corp(6762.T)公布4-6月业绩
0600 - 全日本空输(9202.T)公布4-6月业绩
0600 - Shikoku Electric Power(9507.T)公布4-6月业绩
0600 - 本田汽车(7267.T)公布4-6月业绩
0600 - 小松制作所(6301.T)公布4-6月业绩
0615 - Hokkaido Electric Power(9509.T)公布4-6月业绩
0630 - Panasonic(6752.T)公布4-6月业绩
0630 - 中国电力(9504.T)公布4-6月业绩
0630 - 新日本制铁(5401.T)就最新市场状况召开简报会
0630 - Showa Shell Sekiyu KK(5002.T)公布1-6月业绩
0700 - 资生堂(4911.T)公布4-6月业绩
0700 - Okinawa Electric Power(9511.T)公布4-6月业绩
0730 - 软银(9984.T)公布4-6月业绩
0730 - Electric Power Development(J-Power)(9513.T)公布4-6月业绩
0800 - 马自达(7261.T)公布4-6月业绩
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。