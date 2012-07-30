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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 07:19 BJT

《日本重要政经日程》--7月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月30日(一)

2313 - 日本7月制造业采购经理人指数

2330 - 日本6月失业率

2330 - 日本6月所有家庭支出

7月31日(二)

-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议之后召开新闻发布会

0130 - 两年期公债标售

0130 - 日本6月加班工资

0430 - 日本经济产业省公布6月石油数据

0500 - 日本6月房屋开工和建筑订单

企业面:

-- - 瑞穗金融集团(8411.T)公布4-6月业绩

-- - 三菱UFJ金融集团(8306.T)公布4-6月业绩

-- - 三菱汽车(7211.T)公布4-6月业绩

0330 - 日本邮船(NYK Lines)(9101.T)公布4-6月业绩

0430 - 三菱重工业(7011.T)公布4-6月业绩

0430 - 川崎汽船(9107.T)公布4-6月业绩

0430 - 第一三共(4568.T)公布4-6月业绩

0500 - Tokyo Gas(9531.T)公布4-6月业绩

0545 - 三菱电机(6503.T)公布4-6月业绩

0600 - 日本电气(6701.T)公布4-6月业绩

0600 - 东芝(6502.T)公布4-6月业绩

0600 - TDK Corp(6762.T)公布4-6月业绩

0600 - 全日本空输(9202.T)公布4-6月业绩

0600 - Shikoku Electric Power(9507.T)公布4-6月业绩

0600 - 本田汽车(7267.T)公布4-6月业绩

0600 - 小松制作所(6301.T)公布4-6月业绩

0615 - Hokkaido Electric Power(9509.T)公布4-6月业绩

0630 - Panasonic(6752.T)公布4-6月业绩

0630 - 中国电力(9504.T)公布4-6月业绩

0630 - 新日本制铁(5401.T)就最新市场状况召开简报会

0630 - Showa Shell Sekiyu KK(5002.T)公布1-6月业绩

0700 - 资生堂(4911.T)公布4-6月业绩

0700 - Okinawa Electric Power(9511.T)公布4-6月业绩

0730 - 软银(9984.T)公布4-6月业绩

0730 - Electric Power Development(J-Power)(9513.T)公布4-6月业绩

0800 - 马自达(7261.T)公布4-6月业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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