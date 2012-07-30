《汇市简讯》台湾第二季GDP备受关注

2305GMT * 美元/台币店头交易开在30.01左右,此前隔夜无本金交割远期外汇(NDF)报29.99-30.01 * 最近美元涨势将面临台湾第二季国内生产总值(GDP)(0030GMT)的重大考验 * 悲观的市场看上去做好了最坏的打算 * 若GDP优于预期,可能推动台币强劲上扬 * 基于外销订单和工业产出等近期疲弱数据,市场预计GDP为增长0.5%.(完) --编译 王翔琼; 审校 程琳