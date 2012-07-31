《中国报摘》--中国证券报7月31日

* 头版头条:
--据悉,目前中国部分商业银行总行已向各地方分行发布通知或传达精神,要求对省级地方融资平台、"百强县"平台项目等予以信贷支持.业内人士透露,银行信贷支持重点将集中在公路、铁路、天然气、清洁能源等领域以及其他民生项目.
* 其他:
--相关人士表示,根据深交所主板、中小板退市制度及创业板退市制度有关安排,深交所没有设置风险警示板,触及风险警示的股票涨跌幅限制仍按原规定执行.
--上交所日前发布《风险警示股票交易实施细则(征求意见稿)》.据上交所最新消息,细则将做进一步修订完善,完成相关业务和技术准备,并需履行相关审批程序.上交所微博"上交所发布"发布消息称,风险警示板在相关业务和技术准备完成后,计划于明年初实施.
--据悉,证监会正积极研究上市公司包括高管在内的员工持股计划,相关暂行办法将在近期推出.
--华锐风电(601558.SS)公告称,公司拟调整首次公开发行股票募资所投的两个海上风电设备项目,转投到内陆分布式风电项目.这已是不到一年时间内,华锐风电两次变更募集资金投向,而两次调整的原因均为更贴近国内风电产业导向.(完)
--整理 冉莹; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]