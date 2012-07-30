〔全球航运〕波罗的海运价指数连跌15日,市场对货船的运输需求降温

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一录得连续第15日下跌,因对货船的需求降温.
波罗的海乾散货运价指数下滑18点或1.93%,至915点.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑0.74%至1,200点.日均获利降98美元至4,642美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
"干散货市场仍然低迷,因为中国对进口铁矿石的需求降温限制了订船活动,"Arctic Securities在日报中称.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.04%至1,010点,日均获利减少171美元,至8,054美元.巴拿马型船舶载重量为60,000-70,000吨,通常运送煤炭或谷物.
波罗的海乾散货运价指数今年已累计下跌约47%.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。