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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 07:35 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数连跌15日,市场对货船的运输需求降温

路透7月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一录得连续第15日下跌,因对货船的需求降温.

波罗的海乾散货运价指数下滑18点或1.93%,至915点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑0.74%至1,200点.日均获利降98美元至4,642美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

"干散货市场仍然低迷,因为中国对进口铁矿石的需求降温限制了订船活动,"Arctic Securities在日报中称.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.04%至1,010点,日均获利减少171美元,至8,054美元.巴拿马型船舶载重量为60,000-70,000吨,通常运送煤炭或谷物.

波罗的海乾散货运价指数今年已累计下跌约47%.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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