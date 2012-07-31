〔日圆汇率〕日财务大臣安住淳近期日圆单边上涨,没有反映基本面

全球贵金属：2月17日SPDR黄金持仓下降0.28%，或2.37吨

路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.28%至841.17吨，周四为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,608.9盎司降至2 7,044,414.4盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)