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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 08:12 BJT

〔日圆汇率〕日财务大臣安住淳近期日圆单边上涨,没有反映基本面

路透东京7月31日电---日本财务大臣安住淳周二表示,近期日圆单边上涨,显然没有反映日本经济基本面.

安住淳重申,不排除任何针对汇率的举措,必要时将采取有力行动.

安住淳称,国际货币基金组织(IMF)对日圆中度高估的看法表明,其他国家对汇率的看法开始同日本一样.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张若琪

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