〔日圆汇率〕日财务大臣安住淳近期日圆单边上涨,没有反映基本面

全球贵金属：2月17日SPDR黄金持仓下降0.28%，或2.37吨
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.28%至841.17吨，周四为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,608.9盎司降至2 7,044,414.4盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透东京7月31日电---日本财务大臣安住淳周二表示,近期日圆单边上涨,显然没有反映日本经济基本面.
安住淳重申,不排除任何针对汇率的举措,必要时将采取有力行动.
安住淳称,国际货币基金组织(IMF)对日圆中度高估的看法表明,其他国家对汇率的看法开始同日本一样.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张若琪
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.28%至841.17吨，周四为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,608.9盎司降至2 7,044,414.4盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。