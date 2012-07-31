《中国报摘》--其他报纸重要消息7月31日

**上海证券报**

--接近工信部的人士透露,为了帮助中国钢铁企业脱困,近期工信部正在酝酿"以产顶进"政策的恢复实行,并已开始大力推动各大钢厂加速从生产商向综合服务商转型.

--银监会最新数据显示,截至今年6月末,城市商业银行总资产为115,134亿元人民币,占银行业金融机构比例为9.2%,与去年同期增长31.5%,增幅超同期大型商业银行、股份制银行和其他类金融机构.

--央行数据显示,二季度小额贷款公司新增信贷446亿元,较一季度略有下滑.截至今年6月末,全国共有小额贷款公司5,267家,贷款余额4,893亿元,上半年新增贷款977亿元.

--宝钢湛江钢铁公司总经理盛更红表示,湛江项目主体工程力争年内开工.计划2015年完成一号高炉炼钢第一条冷轧、热轧的全线投产.另据宝钢方面透露,湛江项目投资主体已转为宝钢股份(600019.SS).

--万达集团日前宣布,其并购美国AMC影院公司的计划已获得中美相关部门所有必需的审核批准,预计8月底完成交易.董事长王健林公开表示,除AMC外,万达计划再并购一、两家院线,争取2020年前占据全球影院收入的20%,并以此实现规模化.

**人民日报**

--评论文章称,中国经济当前面临较大困难,下行的压力仍然存在.但与2008年金融危机时期不同,中国经济内生性因素正在累积,且政府积累了更加丰富的宏观调控经验,对解决当前的困难已经并即将采取更灵活、更有针对性的调控措施.

--评论称,上半年大部分东部省份GDP增速在10%之下,中西部省份则保持较高增速,民间投资成为经济加速器.地方政府对经济发展愿望比较强烈,但稳增长政策要"因地制宜",防止投资冲动再次井喷.

--评论文章称,廉租房"供需错位"的现象,不仅暴露出廉租房分配、使用中的矛盾问题,也折射出住房体系管理的软肋,如没有一次像模像样的住房普查,没有编制并公布住房建设规划等.

**第一财经日报**

--监管部门正在向银行警示经济形势更严峻带来的潜在风险.多位知情人士表示,上海银监局正拟对各家银行重新进行流动性和房地产类压力测试.

--四家资产管理公司的股份制改革高潮来临,长城资产管理公司内部人士透露,长城资产拟在年底前正式向财政部上报股改方案,争取明年启动股改.

--在比对手出价高出整整30亿瑞典克朗收购萨博(Saab)SWAN.AS却仍败北的浙江青年汽车集团,拟以1,000万欧元(折合人民币约7,800万元)收购德国威盛巴士有限公司74.9%股权,该项目已获浙江省发改委核准批复.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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