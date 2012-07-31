〔中国证券〕上交所称风险警示板在相关准备完成后,计划于明年初实施

路透上海7月31日电---中国上海证券交易所拟设风险警示板周一引发了沪深股市ST股的大面积跌停.上海证交所在其官方微博表示,风险警示板在相关业务和技术准备完成后,计划于明年初实施.

而中国证券报周二引述有关人士指出,根据深交所主板、中小板退市制度及创业板退市制度有关安排,深交所没有设置风险警示板,触及风险警示的股票涨跌幅限制仍按原规定执行.

中国上海证券交易所上周五稍晚发布征求意见稿称,拟设风险警示板,被实施风险警示的股票及被作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票,将进入该板交易,其价格涨跌幅限制分别为1%和5%.[ID:nSB1694002]

上海证交所周一通过官方微博称,《风险警示股票交易实施细则》已向市场公开征求意见,上交所将根据市场意见进一步修改完善细则并履行相关审批程序.

根据此前发布的"风险警示股票交易实施细则(征求意见稿),上市公司股票存在下列情形之一的,在风险警示板进行交易,包括被实施退市风险警示、因暂停上市后恢复上市被实施其他风险警示、因退市后重新上市被实施其他风险警示、因其他情形被实施其他风险警示.

实施细则并规定,风险警示股票价格的涨幅限制为1%,但A股前收盘价格低于0.5元人民币的,其涨幅限制为0.01元人民币,B股前收盘价格低于0.05美元的,其涨幅限制为0.001美元;风险警示股票的跌幅限制为5%.退市整理股票价格的涨跌幅限制均为10%.

统计数据显示,目前沪深两市共有168只ST和*ST股,剔除已暂停上市的股票,目前两市共有149只ST和*ST股,其中上交所上市的有77只.(完)