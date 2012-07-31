版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 08:30 BJT

〔全球经济〕奥巴马称美国经济面临欧债危机"阻力",预计欧元不会解体

路透纽约7月30日电---美国总统奥巴马周一警告称,美国经济未来几个月将面临欧债危机造成的持续"阻力",但预计欧洲领导人将不会允许欧元区或欧元"解体".

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐