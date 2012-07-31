〔全球经济〕奥巴马称美国经济面临欧债危机"阻力",预计欧元不会解体

全球贵金属：2月17日SPDR黄金持仓下降0.28%，或2.37吨
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.28%至841.17吨，周四为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,608.9盎司降至2 7,044,414.4盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约7月30日电---美国总统奥巴马周一警告称,美国经济未来几个月将面临欧债危机造成的持续"阻力",但预计欧洲领导人将不会允许欧元区或欧元"解体".
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.28%至841.17吨，周四为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,608.9盎司降至2 7,044,414.4盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。