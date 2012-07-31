《中国重要政经日程》--7月31日

=============================今日重要政经日程==========================
7/31(二)
*--中国气象局2012年8月份新闻发布会于北京举办.
--中国国防部等新闻发布会,主题"中国军队是维护世界和平的重要力量".
--中国最具创新企业评选在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
8/4(六)
--中国经济转型期的战略机遇与政策选择学术研讨会在北京举行.
8/9(四)
--2012中国信托业高峰论坛在北京举行.
8/12(日)
--南方周末2012中国经济论坛召开.
8/15(三)
--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.
8/25(六)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
9/22(六)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/26(三)
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 苏丹