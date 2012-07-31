〔伦敦奥运〕立陶宛15岁新星闪耀泳池 奥运赛场票务混乱

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月31日电(记者Mike Collett-White)---在周一进行的伦敦奥运会女子100米蛙泳决赛中，年仅15岁的立陶宛小将梅卢提特(Ruta Meilutyte)获得冠军。而这一天泳池中冷门不断，法国人阿格内尔(Yannick Agnel)击败夺冠热门美国选手罗切特获得了男子200米自由泳比赛金牌。

伦敦奥运会的第三个比赛日，瑞士足球运动员莫尔加内拉(Michel Morganella)因为在球队小组赛输给韩国后在推特(Twitter)上发表了侮辱性的言论被逐出奥运会。

周六，中国选手叶诗文以打破世界纪录的成绩勇夺女子400米混合泳金牌引发轰动，全世界媒体的目光都聚集到这位16岁的小将身上，叶诗文否认她赛前服用了有助于提高成绩的药物。

而泳池中不断出彩的比赛给伦敦奥运添色不少，15岁的立陶宛姑娘梅卢提特成了泳池中杀出的最大一匹黑马，成为立陶宛第一位获得奥运会奖牌的游泳运动员。梅卢提特的这枚金牌来之不易，她最后抵挡住了该项目占统治地位的美国名将索尼(Rebecca Soni)的拼命追赶。“这太难以置信了，”梅卢提特在赛后的采访中都激动地不知所措。

20岁的阿格内尔在比赛间隙还在阅读法国诗人波德莱尔(Charles Baudelaire)的诗歌，在前一晚带领法国队获得男子自由泳4x100接力金牌之后，24小时内他又获得了第二枚金牌。

**瑞士球员遭驱逐**

本届奥运会上社交媒介第一次成为一个大问题。瑞士球员莫尔加内拉因发表推特攻击韩国人而被驱逐出奥运会。

这成为继上周奥运开幕前希腊三级跳运动员帕帕克里斯托(Paraskevi

Papachristou)之后，第二次有运动员因为发表有种族歧视色彩的推特言论而被取消奥运会参赛资格。

几个月前观众们就被告知伦敦奥运会各场馆门票已经售罄，然而最近他们却在电视画面上看到了场馆里大片空着的座位，这让他们怒不可遏。迫于压力，奥运会的组织者们不得不想办法填满赛场的空位。

英国首相卡梅伦(David Cameron)说，志愿者、士兵以及公众将可以得到一些空位，但是他又补充说：“使现场坐满人不留空位，这也是不可能的。”

票务上的混乱还导致了与上座率低相反的问题--座位不够，周一就发生了这样的一个例子。

当皇家炮兵军营举行男子10米气手枪比赛时，几十名愤怒的持票人试图冲进场馆。但是由于场地已经过满，这几十名观众被迫转往他处。

不过伦敦的交通运输系统倒是粉碎了之前的预期。此前有人预测，在奥运会正式比赛的第一天，伦敦交通一定会阻塞不堪。（完）