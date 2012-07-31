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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 08:38 BJT

《汇市简讯》数据虽弱但日圆表现强劲,78.00下方有干预威胁

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* 尽管数据疲软但日圆/美元相对强劲,78.00下方有央行干预威胁

* 受对欧洲央行决议的怀疑情绪打击,欧元/日圆大跌并脱离高位,这也是日圆相对强劲的一个原因

* 澳元/日圆、新西兰元/日圆、加元/日圆则受到更多支撑,但没能利好美元/日圆

* 投机客关注78.00下方、77.90和77.50-60的大量美元/日圆止损单

* 今晨日本财务大臣安住淳的讲话预示了采取行动的可能

--编译 程琳; 审校 吴云凌

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