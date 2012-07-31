〔中国公开市场〕今日将进行80亿元逆回购操作,期限七天--业内人士

标题新闻：德国中左派社会民主党支持率升至33%，超过梅克尔所在基督教民主党的32%--民调
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路透上海7月31日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行80亿元人民币逆回购操作,期限七天.
周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限包括28天和91天.
上周央行公开市场进行了总额1,450亿元人民币的逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.正回购并未现身.当周央行净投放资金460亿元.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.进入7月,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
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