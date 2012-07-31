《全球重要经济事件一览表》--7月31日-8月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)
7月31日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天).
都柏林--爱尔兰央行公布季度公报(1000).
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.
洛杉矶--美国财长盖特纳在洛杉矶全球事务理事会参加有关美国经济的讨论.(2000)
巴黎--意大利总理蒙堤与法国总统奥朗德会面讨论欧元区危机.
美国弗吉尼亚州阿林顿--美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)在全国企业经济学家协会举办的2012年经济计量研讨会上,就"经济数据和决策"发表讲话(1615).
8月1日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会公布利率决议(1815).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至8月2日).
8月2日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行记者会(1230).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
海牙--荷兰议会金融委员会讨论希腊局势和欧元区危机发展.荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)将参加(0830).
8月3日(五)
暂无重要经济事件.
8月6日(一)
暂无重要经济事件.
8月7日(二)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源前景.
塔林--爱沙尼亚央行公布月度通胀报告.
悉尼--澳洲央行公布利率决议(0430).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美联储全体成员会议上,就个人理财教育的重要性简短发言,并回答现场和视频参与人士的提问(1830).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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